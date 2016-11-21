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21 ноября 2016 г.
Взнос на капремонт пока не потяжелеет / «Ставропольская правда» от 22 ноября 2016 г.

Взнос на капремонт в Ставропольском крае останется на прежнем уровне

21 ноября  на внеочередном заседании правительства края под председательством первого вице-премьера правительства СК Ивана Ковалева анализировали эффективность реализации 19 краевых госпрограмм.

По словам заместителя председателя правительства – министра экономического развития СК Андрея Мурги, ведется постоянный мониторинг их исполнения, состоялось 1116 из 1296 запланированных контрольных событий. Но, видимо, проблем немало, если у И. Ковалева возник вопрос, почему госпрограммы реализуются далеко не так хорошо, как хотелось бы: «ведь не только вы отвечаете за их выполнение, надо разобраться».

Губернатор, который появился на заседании спустя полчаса после начала, прокомментировал выступление министра ЖКХ края Романа Марченко, по мнению которого, взнос на капремонт в 2017 году необходимо повысить до 11 рублей с квадратного метра. Глава края рекомендовал ориентироваться на действующий размер платежей в 6 рублей 36 копеек. По его словам, размер взноса необходимо сопоставить с продовольственной инфляцией, ростом стоимости услуг ЖКХ.

Судя по цифрам, озвученным министром, с планом не справились: на трехлетку (2014- 2016) был запланирован капремонт в 696 домах на сумму 1,78 млрд рублей. В 309 работы завершены. Остальные или еще пребывают в стадии ремонта, или капремонт не начат, повторно проводятся конкурсы по отбору подрядных организаций.

Шла речь и об ужесточении контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для госнужд. Как сообщила вице-премьер – министр финансов СК Лариса Калинченко, сумма наложенных штрафов за 2014-2016 годы превысила 12 млн рублей. По ее оценке, число нарушений сокращается.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161121/vznos_na_kapremont_v_stavropolskom_krae_ostanetsya_na_prezhnem_u_98188.html
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