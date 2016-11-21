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21 ноября 2016 г.

Ветер продолжит бушевать на Ставрополье

По данным Ставропольского Гидрометцентра, до конца суток 21 ноября и сутки 22 ноября в западной части края, в том числе Ставрополе, ожидается усиление юго-восточного ветра до 30 м/с.

МЧС предупреждает о том, что на территории края существует вероятность возникновения локальных происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта, повреждением линий связи, ЛЭП, слабо закрепленных конструкций, кровли, рекламных щитов и деревьев, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения.

Населению рекомендуется соблюдать осторожность и бдительность. При необходимости обращаться по телефонам 01 (со стационарных аппаратов) или 101 (с мобильных аппаратов).

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161121/veter_prodolzhit_bushevat_na_stavropole_98171.html
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