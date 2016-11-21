В Сочи с участием Ставрополья завершил свою работу Международный зернофорум

Как отметил зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович, сельское хозяйство – единственный сектор экономики, который в последние годы показывает стабильный рост: «Эта отрасль задает тон и настроение – люди хотят видеть на полках качественные товары по доступной цене». Одним из ключевых аспектов встречи стала конференция «Экспорт зерна и продуктов его переработки: драйвер российского зернопроизводства». Речь шла о консолидации усилий не только в части увеличения объемов вывозимой продукции, но и в отношении повышения качества российского зерна. Много говорилось о комплексных мерах господдержки экспортеров и продуктов переработки на внешних рынках, а также о необходимости переориентации российских производств с учетом запросов современного потребителя. На других площадках параллельно обсуждались механизмы совершенствования государственных интервенций, основы регулирования экспортного рынка и особенности эффективной конкуренции. По словам министра сельского хозяйства РФ Владимира Ситникова, подобные площадки важны, прежде всего, с информационной точки зрения. В режиме живого диалога вскрываются новые тенденции развития зерновой отрасли, являющейся ключевой в экономике региона. «Мы получили интересные аналитические данные по зернопроизводству, которые впоследствии помогут нам выстроить эффективную модель работы отрасли, – отметил он. – Мы услышали важные посылы от минсельхоза России: в них прозвучала мысль о необходимости активно развивать глубокую переработку, наряду с реализацией экспортного потенциала». Производство возобновляемого сырья – один из важнейших векторов. Потенциала Ставрополья хватит, чтобы занять весомую нишу в российской, а возможно, и мировой доле этого рынка. Тем более, как заверили в Федеральном Минсельхозе, инновационные проекты в этом направлении получат мощную господдержку из федерального центра.

На выставочном стенде глава минсельхоза края провел деловую встречу с Маратом Шайдаевым, генеральным директором ОАО «Объединенная зерновая компания», где речь пошла о реализации на Ставрополье крупного инвестиционного проекта «Реконструкция загрузочно-формирующего узла на Буденновском элеваторе» стоимостью реализации проекта 880 млн. рублей, который позволит увеличить поставки пшеницы и других зерновых культур на экспорт в страны прикаспийского региона по железной дороге Астара – Решт – Казвин с 2018 года, а также обеспечит выход на Махачкалинский морской торговый порт.

– На стратегической сессии форума постоянно звучала мысль о переходе на производство адресно-ориентированной продукции, – рассказ глава регионального аграрного ведомства. – На разных рынках должны быть разные продукты. Это один из трендов сегодняшней глобальной экономики, – заключил Владимир Ситников. Все полученные на форуме посылы и аналитические материалы будут отработаны нашим министерством в полном объеме и представлены для рассмотрения губернатору Владимиру Владимирову, а также коллегам в минсельхоз России в форме региональной стратегии развития зерновой отрасли.

http://www.stapravda.ru/20161121/v_sochi_s_uchastiem_stavropolya_zavershil_svoyu_rabotu_mezhdunar_98165.html