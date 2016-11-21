В Пятигорске заложена аллея плакучих ив в память о жертвах ДТП

В День памяти жертв ДТП в Пятигорске появилась аллея из плакучих ив, которую высадили представители общественности, молодежных объединений, учащиеся школ и сотрудники ГИБДД, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. На центральной площади Комсомольского парка был проведен митинг, его участники почтили память погибших в ДТП минутой молчания. Вдоль пешеходной дорожки появились несколько «Плакучих ив» и информационная табличка, на которой указан скорбный повод появления аллеи.

По окончанию мероприятия в небо были выпущены сотни белых воздушных шаров, а каждому участнику акции на запястье была прикреплена желтая лента – символ скорби. Символика мероприятия появилась и на транспортных средствах – многие участники изъявили желания отдать дань памяти жертвам ДТП, прикрепив «стикер» на заднее стекло автомобиля.

http://www.stapravda.ru/20161121/v_pyatigorske_zalozhena_alleya_plakuchikh_iv_v_pamyat_o_zhertvak_98160.html