В Петровском районе ограничено движение из-за недостаточной видимости

На территории Петровского района временно введено ограничение движение для большегрузного транспорта. Ограничение действует на автодороге «Светлоград – Благодарный – Буденновск» с 5-го по 40-й километр. Из-за сильного порывистого ветра и недостаточной видимости проезд для большегрузного транспорта, обладающего большой парусностью, ограничен с 13 часов 30 минут до наступления более благоприятных условий.

В Шпаковском, Изобильненском и Петровском районах сотрудники ГИБДД осуществляют поэтапное сопровождение групп транспорта, напомнили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20161121/v_petrovskom_rayone_ogranicheno_dvizhenie_izza_nedostatochnoy_vi_98161.html