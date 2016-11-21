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21 ноября 2016 г.

В Петровском районе ограничено движение из-за недостаточной видимости

На территории Петровского района временно введено ограничение движение для большегрузного транспорта. Ограничение действует на автодороге «Светлоград – Благодарный – Буденновск» с 5-го по 40-й километр. Из-за сильного порывистого ветра и недостаточной видимости проезд для большегрузного транспорта, обладающего большой парусностью, ограничен с 13 часов 30 минут до наступления более благоприятных условий.

В Шпаковском, Изобильненском и Петровском районах сотрудники ГИБДД осуществляют поэтапное сопровождение групп транспорта, напомнили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161121/v_petrovskom_rayone_ogranicheno_dvizhenie_izza_nedostatochnoy_vi_98161.html
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