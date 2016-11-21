Третья школа лишилась крыши из-за ветра в Ставропольском крае

В поселке Солнечнодольске Изобильненского района порывистым ветром сорвало около 30 листов шифера и частично деревянную конструкцию с кровли средней школы №16. Информация о ЧП поступила дежурным МЧС около девяти часов утра 21 ноября. Как уточнили в МЧС края, работы по восстановлению крыши производит администрация поселка.

Ранее мы уже сообщали о двух случаях срыва крыш школ сильным ветром в городе Лермонтове и селе Сенгелеевском.

http://www.stapravda.ru/20161121/tretya_shkola_lishilas_kryshi_izza_vetra_v_stavropolskom_krae_98155.html