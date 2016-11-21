Ставропольские дзюдоисты привезли медали Кубка России из Абакана

В столице Хакасии Абакане прошли состязания Кубка России по дзюдо. Более 400 спортсменов, представляющих сборные команды всех федеральных округов РФ, а также Москвы и Санкт-Петербурга, состоящие из спортсменов старше 18 лет и имеющих спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта, за три дня разыграли на татами медали в 14 категориях у мужчин и женщин.

Сборную команду Ставрополья представляли спортсмены ШВСМ дзюдо и самбо под руководством тренера Александра Захаркина. Татьяна Задорожная в весовой категории до 63 кг взяла верх над москвичкой Софьей Мататовой и стала бронзовым призером соревнований. В весе до 81 кг аналогичного успеха достиг ставрополец Магомед Абдулкагиров. В весовой категории до 100 кг чемпион России-2014 наш Михаил Косяшников уступил в финальной схватке спортсмену из Калининграда Сергею Самойловичу и стал серебряным призером.

http://www.stapravda.ru/20161121/stavropolskie_dzyudoisty_privezli_medali_kubka_rossii_iz_abakana_98152.html