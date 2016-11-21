Спасатели нашли тело пропавшего рыбака в Левокумском районе

Трагическое происшествие случилось вечером 19 ноября в Левокумском районе. Двое мужчин прибыли к берегам озера Дадынское на рыбалку с ночевкой. Они расставили рыболовные снасти в зарослях камыша, а вечером один из рыбаков, 57-летний мужчина, отправился проверить ловушки. Оставив напарника в лагере, он без спасательного жилета на резиновой лодке проверял улов, когда судно неожиданно перевернулось. Долгое отсутствие друга заметил второй рыбак. Когда на зов так никто и не откликнулся, мужчина вызвал на помощь левокумских спасателей.

Поисковые работы на озере начались ранним утром воскресения. За ночь течение унесло перевернутую лодку от камышей почти на пятьсот метров. Исследуя дно озера, водолаз приблизился к лодке, где и обнаружил труп. Тело погибшего мужчины извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.

– Наиболее распространенной причиной гибели рыбаков является нарушение техники безопасности. Чтобы избежать трагедии необходимо выполнять несколько простых правил, например, не совершать заплыв в одиночку и без спасательного жилета. Всегда в лодке должна быть веревка на случай оказания помощи утопающему и запасной спасательный жилет или круг, – напомнил о мерах безопасности Александр Багнов – руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК из Левокумского.

http://www.stapravda.ru/20161121/spasateli_nashli_telo_propavshego_rybaka_v_levokumskom_rayone_98156.html