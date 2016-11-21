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21 ноября 2016 г.

Сотрудник ДПС в Невинномысске пытался «заработать» на водителе

Взятка

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении инспектора группы по розыску отдельной роты ДПС ГИБДД отдела ГИБДД отдела МВД России по Невинномысску, подозреваемого в покушении на получение взятки, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР. По данным следствия, 27 сентября полицейский при проведении административного расследования установил, что водитель виновен в невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. «Страж закона» потребовал с правонарушителя 15 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности. Денег он так и не получил, поскольку передача производилась в ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудников Невинномысского отдела УФСБ России краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161121/sotrudnik_dps_v_nevinnomysske_pytalsya_zarabotat_na_voditele_98173.html
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