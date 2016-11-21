Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр намерены создать на Ставрополье

«Без науки у АПК не будущего», – считает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Чтобы обеспечить инновационными технологиями аграрно-промышленный комплекс Северо-Кавказского федерального округа, необходимо объединить ведущие научные аграрные учреждения Ставропольского края в крупнейший на Юге России Федеральный научный аграрный Центр.

Об этом в Ессентуках, в департаменте территориального мониторинга Министерства РФ по делам Северного Кавказа говорили губернатор Владимир Владимиров, руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России Михаил Котюков, а также директора научных организаций, которые планируют включить в состав Федерального Центра. Именно от них исходила инициатива объединить научный и производственный потенциал аграрных НИИ и опытных станций для проведения фундаментальных и масштабных прикладных исследований (в том числе с использованием космических технологий).

Как сказал Михаил Котюков, это предложение встретило интерес на федеральном уровне:

– Сегодня мы должны думать о развитии, о формировании новых направлений в агропромышленной сфере, важных не только для Ставрополья, но и для всего Северного Кавказа.

Михаил Котюков также подчеркнул, что создаваемый на Ставрополье Центр аграрной науки, должен работать, взаимодействуя с различными научными организациями страны:

– Это будет во многом определять его успехи.

Владимир Владимиров подчеркнул, что без передовой науки у аграрной отрасли нет будущего.

– Инициативу создания Федерального Центра мы, без сомнения, поддерживаем – это наше будущее. Мы должны повышать рентабельность сельского хозяйства, внедрять новые культуры, уходить от зависимости от импортных сельскохозяйственных технологий. А сегодня по ряду позиций аграриям приходится использовать посадочный материал и кроссы иностранных селекций. Мы заинтересованы в том, чтобы на базе наших научных организаций возник большой, современный научный Центр, который позволит решить эти задачи.

Владимир Владимиров также сообщил, что на краевом уровне в 2017-м году планируется удвоить объём финансирования научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях. На эти цели предполагается направить 40 миллионов рублей из регионального бюджета.

А помощник Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Прокопов заявил:

– Наше Министерство с самого начала поддержало идею создания такого Центра. Мы возлагаем на него большие надежды. Это особенно важно с учетом того, что агропромышленный комплекс имеет приоритетное значение в программе социально – экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

От имени руководителей аграрных НИИ и опытных станций, базирующихся на Ставрополье, консолидированную Концепцию развития Северо – Кавказского федерального научного аграрного Центра представил директор ФГБНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» Валерий Кулинцев.

Первым делом, докладчик отметил весомые достижения Ставрополья в сельском хозяйстве. Так, занимая всего 0,39 процента территории России, наш край производит 32,9 процента озимого ячменя в стране, 14,6 процента озимой пшеницы, 7,1 процента кукурузы, 4,2 процента подсолнечника. Заметный вклад в отечественную продовольственную корзину вносят и ставропольские животноводы. Они производят 13,3 процента шерсти, 3,1 процента мяса, 2,2 процента молока, 1,9 процента яиц.

Отнюдь не на задворках находится и аграрная наука Ставрополья. В Госреестре зарегистрировано свыше 140 сортов зерновых, кормовых, лекарственных, плодово-ягодных и овощных культур, выведенных на Ставрополье. Кроме того, ставропольские ученые – авторы 70 сортов шелковицы, 52-х гибридов кукурузы, 16 пород и гибридов тутового шелкопряда, 10 пород овец и коз, шести заводских линий свиней и одного типа КРС. Кроме того, именно на Ставрополье создали четыре системы ведения сельского хозяйства, в том числе «сухого земледелия».

Тем не менее, многие авторы этих достижений считают, что необходимо объединиться в единый научный Центр. Почему? Да потому, что слава в узких научных кругах не застила им глаза на реальное состояние дел в отрасли. Валерий Кулинцев привел данные, от которых и у далекого от земли человека идет мороз по коже. Так на 82-х процентах сельскохозяйственных угодий Ставрополья наблюдается деградация почв! Рынок побудил сельхозпредприятия и фермеров чрезмерно расширить площади зерновых культур. Сейчас они занимают 74 процента пашни Ставрополья! При этом сократилось производство овощей (с 307 до 235 тысяч тонн) и картофеля (с 331 до 287 тысяч тонн). Но особенно резко сократились площади кормовых культур: с 1,3 миллиона до 180 тысяч гектаров. Соответственно, в 2,6 раза сократилось поголовье скота во всех категориях хозяйств!

Самое же главное в условиях рыночной экономики – экономика: сколько израсходовали на производство продукции, и какой доход получили. И здесь тоже впору рвать волосы на голове. Рентабельность производства мяса КРС скатилась с 1,3 до минус 30 процентов, мяса овец – с 27 до минус 9 процентов, шерсти – с 36 до минус 67 процентов.

– Решением всех этих и ряда других проблем и займется Федеральный научный аграрный Центр, – заверил Валерий Кулинцев руководителя ФАНО и губернатора Ставрополья.

Авторы Концепции рассчитывают, что для полноценного функционирования Центра в его состав включат Ставропольский НИИ сельского хозяйства, Всероссийские НИИ овцеводства и козоводства, кукурузы, Ставропольский ботанический сад, Ставропольскую опытную станцию по садоводству, Научно-исследовательскую станцию шелководства, Прикумскую опытно-селекционную станцию и Незлобненскую семеноводческо – технологическую станцию.

Четко ответил Валерий Кулинцев и на вопрос, который изначально витал в воздухе: «Сколько все это будет стоить?» и «Где взять деньги?» Итак: всего на исследовательские программы с 2017-го по 2021-й годы подразделениям будущего Федерального научного аграрного Центра потребуется 1 миллиард 982,8 миллиона рублей. Из них 677,3 миллиона рассчитывают получить из бюджета в качестве финансирования государственных заданий. Оставшиеся 1 миллиард 305,5 миллиона рублей ученые намерены привлечь из внебюджетных источников.

До 30 декабря авторы Концепции обещают представить в ФАНО расчеты затрат на реорганизацию научных учреждений, которые войдут в Федеральный Центр, а в январе будущего года – проект штатного расписания и положение об оплате труда сотрудников. И, наконец, в феврале – программу развития объединенного учреждения и систему управления им.

То есть, до марта будущего года ставропольские ученые предоставят все необходимые планы и расчеты. В дальнейшем, как пояснил Михаил Котюков, они будут проработаны в федеральных ведомствах и Правительстве Российской Федерации. Именно на уровне федерального Правительства и будут принимать решение о формировании Центра.

http://www.stapravda.ru/20161121/severokavkazskiy_federalnyy_nauchnyy_agrarnyy_tsentr_namereny_so_98143.html