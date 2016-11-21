Семья из трех человек погибла от отравления угарным газом в Ставропольском крае

Днем 21 ноября в одном из домовладений в поселке Комсомолец Кировского района были обнаружены тела 24-летних супругов и их 5-летнего ребенка. Тела без признаков жизни нашел отец мужчины. Следственными органами проводится проверка, сообщили в краевом управлении СКР. По предварительным данным, возможно, имелись неисправности дымохода, в результате чего сработала обратная тяга и семья отравилась угарным газом.

http://www.stapravda.ru/20161121/semya_iz_trekh_chelovek_pogibla_ot_otravleniya_ugarnym_gazom_v_s_98167.html