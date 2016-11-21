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21 ноября 2016 г.

Сбербанк в Ставрополе наградил лучших студентов России

Управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов Российской национальной премии «Студент года-2016», учрежденной Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ.

Финал конкурса в этом году прошел на площадке Северо-Кавказского федерального университета в рамках III Общероссийского форума «Россия Студенческая». За право получить звание лучших в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, лидерства и общественной деятельности боролись около 200 студентов. В результате 13 из них признаны победителями, еще более 20 – лауреатами премии.

Церемония награждения лидеров состоялась в Ставропольском дворце культуры и спорта. Ее почетными гостями стали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, представители органов власти, общественных организаций и многочисленные партнеры.

Роман Романенко поприветствовал всех участников конкурса и вручил награды победителям и лауреатам номинации «Студенческий лидер года образовательных организаций высшего образования».

– Лидерство – одна из главных ценностей Сбербанка, поэтому символично, что нам выпала честь поздравить лучших именно в такой номинации. Мы давно сотрудничаем с образовательными учреждениями региона – проводим для студентов занятия по финансовой грамотности и экскурсии по офисам, обмениваемся кейсами в формате конкурсов, совместных мероприятий, приглашаем ребят на стажировку в банк, а лучших берем на работу. На мой взгляд, такое комплексное взаимодействие нашей компании с вузами помогает, с одной стороны, студентам на практике познакомиться с банковской и финансовой сферой в целом, а банку – готовить профессионалов для своей команды со студенческой скамьи, – прокомментировал управляющий региональным отделением Сбербанка.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161121/sberbank_v_stavropole_nagradil_luchshikh_studentov_rossii_98140.html
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