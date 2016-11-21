Результаты 17-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи последнего в этом году 17-го тура чемпионата России по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: «Кубань-2» – «Ротор» – 0:5 (уже первом тайме гости вели 4:0), «Спартак» – «Черноморец» – 2:0, «Легион» – «Биолог» – 1:0, «Ангушт» – «Дружба» – 0:0, «Армавир» – «Сочи» – 0:0. Матч «Чайка» – «Краснодар-2» перенесен на 5 апреля. Следующий тур чемпионата состоится 12 марта следующего года.

«МАШУК-КМВ» – СКА – 2:0. За 20 последних лет эти клубы сыграли 30 очных поединков, в том числе четыре матча в Футбольной национальной лиге. И если в ФНЛ пятигорчане победили лишь раз, то во втором дивизионе «Машук» 14 раз добивался успеха в играх с армейцами, а проиграл только семь раз. К сожалению, нынче это лишь приятные воспоминания, даже по сравнению с первым кругом нынешнего первенства. Ведь тогда – 12 августа – «Машук» увез из Ростова три очка, победив хозяев – 3:2. Теперь на спасение мундира пятигорчане бросили все силы и уже на 4-й минуте А. Садиров открыл счет. Еще через шесть минут «Машук» удвоил преимущество: автором гола стал Х. Баев. После двух забитых мячей хозяева ушли в глубокую оборону и сделали ставку на контратаки. Уйти с последнего места «Машуку» помог «Ангушт», потерявший два очка в Майкопе.

«ДИНАМО» – «АФИПС». В офис динамовцев краевого центра пришло официальное письмо из Профессиональной футбольной лиги, которая удовлетворила просьбу ставропольцев о переносе игры с «Афипсом». Перенос матча мотивируется «неблагоприятными погодными условиями», которые в связи с обильным снегопадом сложились в Ставрополе. По этой причине ПФЛ разрешила провести поединок весной 2017 года. В связи с тем, что на данный момент шесть игроков основного состава травмированы, главный тренер «Динамо» А. Муликов принял решение ПФЛ, как подарок судьбы, хотя на каникулы ставропольцы ушли покинув даже первую десятку команд.

Положение команд

- | В Н П М О ------------------------------------ Ротор | 13 2 2 36-11 41 Армавир | 9 5 3 25-11 32 Афипс | 9 4 3 22-13 31 Черноморец | 9 3 5 22-10 30 Биолог | 8 1 8 17-19 25 Чайка | 6 6 4 21-15 24 Сочи | 6 5 6 23-20 23 СКА | 6 5 6 18-21 23 Краснодар-2 | 6 4 6 15-14 22 Спартак Вл | 5 5 7 13-18 20 ДИНАМО | 6 1 9 14-21 19 Кубань-2 | 5 3 9 15-28 18 Дружба | 4 5 8 14-23 17 Легион | 4 4 9 16-28 16 МАШУК | 4 3 10 17-31 15 Ангушт | 3 6 8 12-17 15

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20161121/rezultaty_17go_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_98147.html