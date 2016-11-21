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21 ноября 2016 г.

Противопожарное состояние котельных проверяют в Советском районе

Противопожарное состояние котельных проверяют в Советском районе

В Советском районе Ставрополья в рамках сезонной профилактической операции «Отопление» специалистами отделения надзорной деятельности обследованы все 23 котельные. В ходе проверок с работниками проводились противопожарные инструктажи, разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности и о том, как действовать в случае возникновения пожара. Информация о противопожарном состоянии котельных и теплогенерирующих установок направлена в органы местного самоуправления.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161121/protivopozharnoe_sostoyanie_kotelnykh_proveryayut_v_sovetskom_ra_98162.html
Фотография к статье Противопожарное состояние котельных проверяют в Советском районе
Противопожарное состояние котельных проверяют в Советском районе
Противопожарное состояние котельных проверяют в Советском районе
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК
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