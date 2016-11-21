Противопожарное состояние котельных проверяют в Советском районе

В Советском районе Ставрополья в рамках сезонной профилактической операции «Отопление» специалистами отделения надзорной деятельности обследованы все 23 котельные. В ходе проверок с работниками проводились противопожарные инструктажи, разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности и о том, как действовать в случае возникновения пожара. Информация о противопожарном состоянии котельных и теплогенерирующих установок направлена в органы местного самоуправления.

http://www.stapravda.ru/20161121/protivopozharnoe_sostoyanie_kotelnykh_proveryayut_v_sovetskom_ra_98162.html