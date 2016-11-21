Президентская библиотека появилась в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии открылся первый на Юге России информационно-просветительский центр Президентской библиотеки. Он будет действовать на базе холдинга «КЧР Медиа». Открытие центра состоялось в прямом эфире телеканала «Архыз 24». В режиме он-лайн на прямую связь вышли медиа-центр Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, филиал библиотеки в Москве, информационный центр библиотеки в Тюмени, а также Ханты-Мансийск и Пенза.

Информационно-просветительский центр создан по инициативе главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, подписанного 16 июня 2016 года.

На церемонии открытия Рашид Темрезов сказал:

«Открытие первого в Северо-Кавказском федеральном округе и второго в России информационно-просветительского центра Президентской библиотеки именно у нас, в Карачаево-Черкесской республике, очень серьезное событие. Главную задачу этого центра вижу в том, что он поможет создать единое информационное, образовательное и культурное пространство, поможет в обмене новостями и передовыми идеями. Излишне сейчас говорить о богатстве книжного и информационного фонда Президентской библиотеки, которые с сегодняшнего дня станут доступны для жителей республики, люди смогут услышать лекции и выступления известных писателей, ученых, просветителей нашего времени. В свою очередь, у нас имеется богатейший культурный, духовный и исторический потенциал, много талантливых писателей, поэтов, которые достойно представят нашу республику на федеральном уровне».

В свою очередь, генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин заявил:

«Создавая межрегиональную сеть, мы рассчитывали иметь в каждом регионе корпункты в наших представительствах. Но в результате, как обычно, мощной поддержки Тюменской области там был образован целый Информационно-просветительский центр с участием различных СМИ региона, областной научной библиотеки и нашего филиала. Приятно, что этот почин теперь подхвачен на Кавказе, и что знаменательно, в данном случае реализуется на базе телеканала «Архыз 24».

Межрегиональная информационно-просветительская деятельность способствует не только формированию единого информационного пространства, навигации и обмену в электронном пространстве знаний, но способна предложить и уже предлагает новые интересные идеи, решения, проекты. Благодарю за сотрудничество Кавказ и Сибирь».

К интерактивной встрече подключился также и резервный центр Президентской библиотеки в Москве.

«Хочу от лица управляющего делами президента Российской Федерации Александра Сергеевича Колпакова всех участников видеоконференцсвязи за плодотворную работу. В наше время открытость органов власти, информационная поддержка и правильное позиционирование работы всех регионов с помощью журналистов, это важно и правильно»,- сказала пресс-секретарь, советник управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161121/prezidentskaya_biblioteka_poyavilas_v_karachaevocherkesii_98144.html