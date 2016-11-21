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21 ноября 2016 г.

Попытка «ускорить» процесс замены паспорта обернулась уголовным делом для жителя Ставрополя

Взятка
Фото: из архива газеты «СП»

Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Ставрополя, обвиняемого в даче взятки, сообщили в краевом управлении СКР. По данным следствия, в сентябре обвиняемый положил на стол в служебном кабинете инспектору миграционного отдела полиции № 1 УМВД России по Ставрополю 10 тысяч рублей в качестве взятки за ускорение процесса подготовки и выдачи ему нового паспорта гражданина РФ. Разоблачили взяткодателя объединенными усилиями следователи Следственного комитета и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ставрополю. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161121/popytka_uskorit_protsess_zameny_pasporta_obernulas_ugolovnym_del_98159.html
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