Попытка «ускорить» процесс замены паспорта обернулась уголовным делом для жителя Ставрополя
Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Ставрополя, обвиняемого в даче взятки, сообщили в краевом управлении СКР. По данным следствия, в сентябре обвиняемый положил на стол в служебном кабинете инспектору миграционного отдела полиции № 1 УМВД России по Ставрополю 10 тысяч рублей в качестве взятки за ускорение процесса подготовки и выдачи ему нового паспорта гражданина РФ. Разоблачили взяткодателя объединенными усилиями следователи Следственного комитета и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ставрополю. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.