Попытка «ускорить» процесс замены паспорта обернулась уголовным делом для жителя Ставрополя

Фото: из архива газеты «СП»

Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Ставрополя, обвиняемого в даче взятки, сообщили в краевом управлении СКР. По данным следствия, в сентябре обвиняемый положил на стол в служебном кабинете инспектору миграционного отдела полиции № 1 УМВД России по Ставрополю 10 тысяч рублей в качестве взятки за ускорение процесса подготовки и выдачи ему нового паспорта гражданина РФ. Разоблачили взяткодателя объединенными усилиями следователи Следственного комитета и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ставрополю. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

http://www.stapravda.ru/20161121/popytka_uskorit_protsess_zameny_pasporta_obernulas_ugolovnym_del_98159.html