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21 ноября 2016 г.

На Ставрополье в двух школах сильным ветром сорвало крыши

21 ноября в селе Сенгилеевском порывистым ветром сорвало крышу спортзала муниципальной средней школы №8. Это отдельное одноэтажное здание, находящееся на школьной территории.

А в минувшее воскресенье, вечером 20 ноября, в Лермонтове на улице Первомайская штормовым ветром сорвало крышу со здания учебно-производственного корпуса на территории средней общеобразовательной школы № 5. Территорию оградили, здание обесточили. Ущерб устанавливается.

В обоих случаях ЧП не нарушило учебный процесс, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по СК.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161121/na_stavropole_v_dvukh_shkolakh_silnym_vetrom_sorvalo_kryshi_98141.html
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