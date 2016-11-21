На Ставрополье появится аграрный научный центр СКФО

На Ставрополье появится аграрный центр СКФО. Этой теме было посвящено совещание в Ессентуках, в котором приняли участие губернатор Владими Владимиров и руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) Михаил Котюков. Как прозвучало на встрече, реализация этого проекта поможет поддержать развитие сельскохозяйственного комплекса не только нашего края, но и всего СКФО. Новый центр предполагается создать на базе действующих в крае научных организаций сельскохозяйственного профиля. Необходимо повышать рентабельность отрасли, внедрять новые культуры, уходить от импортной зависимости, в частности, по посадочному материалу, отметил Владимир Владимиров. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в следующем году планируется удвоить объем финансирования научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях. На эти цели из регионального бюджета предполагается направить 40 млн. руб. На заседании была представлена концепция научного аграрного центра СКФО.

http://www.stapravda.ru/20161121/na_stavropole_poyavitsya_agrarnyy_nauchnyy_tsentr_skfo_98163.html