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21 ноября 2016 г.

На подъезде к Ставрополю со стороны Невинномысска ограничено движение автотранспорта

На территории Кочубеевского района Ставрополья сегодня с 15 часов 30 минут до наступления благоприятных погодных условий введено временное ограничение движения для большегрузного транспорта, обладающего большой парусностью. Ограничение действует на дороге «Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД «Кавказ» со 2-го по 16-й километр (подъем). Госавтоинспекция Ставропольского края напоминает, неблагоприятные погодные условия сложились на дорогах Петровского, Изобильненского и Шпаковского района. Полиция просит воздержаться от поездок на личном автотранспорте, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161121/na_podezde_k_stavropolyu_so_storony_nevinnomysska_ogranicheno_dv_98176.html
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