На подъезде к Ставрополю со стороны Невинномысска ограничено движение автотранспорта
На территории Кочубеевского района Ставрополья сегодня с 15 часов 30 минут до наступления благоприятных погодных условий введено временное ограничение движения для большегрузного транспорта, обладающего большой парусностью. Ограничение действует на дороге «Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД «Кавказ» со 2-го по 16-й километр (подъем). Госавтоинспекция Ставропольского края напоминает, неблагоприятные погодные условия сложились на дорогах Петровского, Изобильненского и Шпаковского района. Полиция просит воздержаться от поездок на личном автотранспорте, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.