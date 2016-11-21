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21 ноября 2016 г.

Максим Борисов из Ставрополя стал лауреатом конкурса детского творчества «Очарование Богемии» в Праге

Максим Борисов

В столице Чехии на восьмом Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Очарование Богемии» успешно выступил ставрополец Максим Борисов. В Праге собрались более ста юных талантов из Белоруссии, Чехии и России. Конкурс проходил в трех дисциплинах: хореография, театральное и вокальное творчество. В «академическом вокале» нашу страну представили солист вокального ансамбля «Созвездие» СОШ №13 краевого центра, воспитанник Ставропольского Дворца детского творчества Максим Борисов и его педагог Елена Локтионова. Максим отлично исполнил на французском языке «Куплеты Тореадора» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Профессиональное жюри, в составе которого были солисты Государственной оперы Праги и артисты Национального театра Чехии, по достоинству оценили выступление нашего земляка, отметив и вокальное мастерство, и артистизм. Максим Борисов удостоен диплома лауреата.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161121/maksim_borisov_iz_stavropolya_stal_laureatom_konkursa_detskogo_t_98145.html
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