Кто станет главой Железноводска после отставки Веры Мельниковой?

Глава города Железноводска Вера Мельникова неожиданно заявила о прекращении полномочий. Решение об этом по ее собственному заявлению уже принято на внеочередном заседании городской Думы. Как сообщается на официальном сайте города-курорта, документ уже вступил в законную силу. Временно исполняющим обязанности градоначальника назначен Николай Бондаренко, первый заместитель главы города. Выборы нового главы должны состояться уже в середине декабря. Они пройдут в новом формате в соответствии с принятыми поправками в краевое законодательство. Состав конкурсной комиссии из 10 человек, которая отберет из претендентов на должность двух кандидатов, уже сформирована. Окончательное решение будет принято депутатами. Главой города станет тот, за кого отдадут большее количество голосов. Пока затишье. Заседание комиссии, на которой будут рассматриваться поданные претендентами на должность заявления планируется на середину декабря.

Напомним, главой города Железноводска Вера Мельникова являлась последние три года, сменив на этом посту погибшего в ДТП Владимира Силантьева.

http://www.stapravda.ru/20161121/kto_stanet_glavoy_zheleznovodska_posle_otstavki_very_melnikovoy_98153.html