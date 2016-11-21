К 33-летию Ставропольского училища олимпийского резерва там провели олимпийский урок

В Ставропольском училище олимпийского резерва (СУОР) прошел олимпийский урок, посвященный 33-летию этого учебного спортивного заведения. Его особенностью стал метод проведения — в форме интеллектуального шоу. Учащимся было предложено ответить на десять вопросов, оцениваемых жюри по пятибалльной системе. На обдумывание ответа давалось 25 секунд.

Почетными гостями были известные на Ставрополье люди: заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Людмила Рогачева; спортивный обозреватель газеты «Вечерний Ставрополь» мастер спорта СССР по волейболу Валерий Манин и председатель краевого совета ветеранов футбола, тренер пятикратных победителей первенства России среди ветеранов ФК «Динамо» (Ставрополь). А ведущим был закоперщик многих славных начинаний заслуженный тренер России по легкой атлетике Александр Татаринцев.

В состав компетентного жюри входили заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, чемпион Европы, бывший директор СУОР Александр Гребенюк; заслуженный работник физкультуры и спорта России, председатель краевой легкоатлетической федерации и общественного совета по физкультуре и спорту при губернаторе Ставрополья Виктор Криунов; мастер спорта международного класса по легкой атлетике, директор СДЮШОР и чемпионка Всемирной Универсиады Надежда Лобойко, а также замдиректора СУОР Любовь Соколова и Александр Курс.

Вопросы были, скажу так, не самые простые, например от того, где и когда состоялись первые Олимпийские игры древности, до – за что в Древней Греции накладывался штраф в две мины серебра (примерно 54 килограмма).

И хотя общеизвестно, что на древних Олимпийских играх награду получал только победитель, на современном олимпийском уроке решили наградить десять участников. А тройку лучших знатоков олимпизма составили кандидат в мастера спорта (кмс) по гандболу Алексей Кошелев (первое место); кмс по дзюдо Алексей Бабин (второе) и второразрядник по легкой атлетике Владислав Нахаев.

Верные девизу одного из соратников основателя современного олимпийского движения барона де Кубертена гласящему, что главное не победа, а участие, организаторы наградили всех участников книгой «Твой олимпийский учебник» и сладкими призами от фирмы «Сласти от Насти». А призеры получили в награду дипломы Международного олимпийского комитета.

http://www.stapravda.ru/20161121/k_33letiyu_stavropolskogo_uchilischa_olimpiyskogo_rezerva_tam_pr_98181.html