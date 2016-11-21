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Губернатор Владимиров призвал муниципалитеты незамедлительно реагировать на погодные ЧП

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор Владимир Владимиров призвал руководителей муниципальных образований незамедлительно реагировать на любые нештатные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными условиями.

По данным краевого управления МЧС, в ближайшие дни на Ставрополье сохраняется угроза сильных порывов ветра скоростью до 23 метров в секунду. Не исключены повреждения кровель, перебои в подаче света, другие локальные происшествия.

Как сообщил министр здравоохранения края Виктор Мажаров, эпидемиологический уровень в регионе не превышен. За прошедшую неделю снижение заболеваемости на Ставрополье составило 11%. Случаев гриппа в регионе не зафиксировано. В лечебных учреждениях и аптеках края создан запас противовирусных препаратов.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , Пресс-служба Думы Ставропольского края
http://www.stapravda.ru/20161121/gubernator_vladimirov_prizval_munitsipalitety_nezamedlitelno_rea_98187.html
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