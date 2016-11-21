Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
21 ноября 2016 г.

Авария на Сенгилеевском водохранилище устранена, вода вернулась в краны ставропольцев

Вода

Вечером 21 ноября Ставрополь взбудоражила новость об отключении водоснабжения. Слухи о том, что воды якобы не будет от пары часов до нескольких дней мгновенно разнеслись по городу.

Поводом для паники послужила информация МЧС о том, что около 16 часов «по причине остановки работы подстанции «Прибрежная» (ориентировочно в связи с порывами ЛЭП) вышли из строя 3 насосные станции (№ 3,4,5) на водозаборе села Сенгилеевское. Ограничена подача воды в городе Ставрополе, селе Надежда, городе Михайловске и Грачевском районе». Многие ставропольцы кинулись набирать ведра и ванны, запасаясь впрок. И в нескольких районах города вода действительно закончилась.

Однако уже спустя час в пресс-службе ГУ МЧС России по СК сообщили, что электроснабжение на насосных станциях Сенгилеевского водозабора восстановлено, производится заполнение системы водой.

Как прокомментировали в администрации города, усилившийся в Ставрополе юго-восточный ветер стал причиной обрыва высоковольтных проводов, питающих насосные станции Сенгилеевского водохранилища, что снизило давление подачи воды потребителям Ставрополя.

– В настоящее время авария устранена. В ближайшее время подача воды потребителям будет осуществляться в полном объеме, – заверили в администрации города.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161121/avariya_na_sengileevskom_vodokhranilische_ustranena_voda_vernula_98186.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
Авария на Сенгилеевском водохранилище устранена, вода вернулась в краны ставропольцев
На подъезде к Ставрополю со стороны Невинномысска ограничено движение автотранспорта
Ветер продолжит бушевать на Ставрополье
Житель Ставрополья покончил с собой во время ссоры из-за ревности
На дорогах Ставрополья сняты все временные ограничения
Ставрополь
Взнос на капремонт в Ставропольском крае останется на прежнем уровне
Губернатор Владимиров призвал муниципалитеты незамедлительно реагировать на погодные ЧП
К 33-летию Ставропольского училища олимпийского резерва там провели олимпийский урок
30-летие клуба авторской песни «Странник» отметили в Ставрополе
85 молодых исследователей приехали соревноваться в Ставрополь

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!