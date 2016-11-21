30-летие клуба авторской песни «Странник» отметили в Ставрополе

Устроители вечера, посвященного 30-летию клуба авторской песни «Странник» (изначально он назывался «Алиса»), на мероприятие приглашали «приходить с хорошим настроением, желанием спеть и послушать известные и новые песни членов клуба и гостей».

Вечер удался, хотя, по большому счету, «Странник» нынче собирается столь редко, что, казалось бы, о нем можно уже и позабыть. Не забыли. Гостей было много. И воспоминаний много. Родившийся три десятилетия назад «Странник» имел городской статус, но, скажем так, с широкими связями. Датой рождения клуба считается 19 октября 1986 года. Именно в этот день под эгидой тогдашнего комсомола любители авторской песни собрались вместе в бывшем кафе «Русский чай». Инициаторами были Елена Суслова, Александр Хорошенький, Сергей Попов и другие. Среди активных участников «Странника» были и сотрудники «Ставропольской правды» – Марина Раскладкина и Олег Островерх.

Можно назвать прошедший вечер междусобойчиком. А можно и ностальгией по тем временам, когда солнце светило ярче, трава была зеленей, а мы сами молоды и красивы собой. Об этом говорили и пели ставропольчане, москвичи, каминводцы – Олег Спицкий, Валерий Митрофаненко, Сергей Юркин, Елена и Сергей Пронякины, Лариса Плысенко, Михаил Трошенков, Татьяна Тонкачева, Борис Григорьев, Олег Филь и многие-многие другие.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161121/30letie_kluba_avtorskoy_pesni_strannik_otmetili_v_stavropole_98151.html