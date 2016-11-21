Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
21 ноября 2016 г.

30-летие клуба авторской песни «Странник» отметили в Ставрополе

Устроители вечера, посвященного 30-летию клуба авторской песни «Странник» (изначально он назывался «Алиса»), на мероприятие приглашали «приходить с хорошим настроением, желанием спеть и послушать известные и новые песни членов клуба и гостей».

Вечер удался, хотя, по большому счету, «Странник» нынче собирается столь редко, что, казалось бы, о нем можно уже и позабыть. Не забыли. Гостей было много. И воспоминаний много. Родившийся три десятилетия назад «Странник» имел городской статус, но, скажем так, с широкими связями. Датой рождения клуба считается 19 октября 1986 года. Именно в этот день под эгидой тогдашнего комсомола любители авторской песни собрались вместе в бывшем кафе «Русский чай». Инициаторами были Елена Суслова, Александр Хорошенький, Сергей Попов и другие. Среди активных участников «Странника» были и сотрудники «Ставропольской правды» – Марина Раскладкина и Олег Островерх.

Можно назвать прошедший вечер междусобойчиком. А можно и ностальгией по тем временам, когда солнце светило ярче, трава была зеленей, а мы сами молоды и красивы собой. Об этом говорили и пели ставропольчане, москвичи, каминводцы – Олег Спицкий, Валерий Митрофаненко, Сергей Юркин, Елена и Сергей Пронякины, Лариса Плысенко, Михаил Трошенков, Татьяна Тонкачева, Борис Григорьев, Олег Филь и многие-многие другие.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161121/30letie_kluba_avtorskoy_pesni_strannik_otmetili_v_stavropole_98151.html
Фотография к статье 30-летие клуба авторской песни «Странник» отметили в Ставрополе
Вечер, посвященный 30-летию клуба авторской песни «Странник» в Ставрополе
Вечер, посвященный 30-летию клуба авторской песни «Странник» в Ставрополе
Фото: Илья СМИРНОВ
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Ставрополь
К 33-летию Ставропольского училища олимпийского резерва там провели олимпийский урок
30-летие клуба авторской песни «Странник» отметили в Ставрополе
85 молодых исследователей приехали соревноваться в Ставрополь
Попытка «ускорить» процесс замены паспорта обернулась уголовным делом для жителя Ставрополя
В Ставрополе отметили годовщину начала судебной реформы на Тереке и Кубани
Культура
Максим Борисов из Ставрополя стал лауреатом конкурса детского творчества «Очарование Богемии» в Праге
На Ставрополье в Лермонтове отремонтируют дворец культуры после пожара
250-летие Карамзина отпразднуют возрождением литературно-музыкальных салонов на Ставрополье
Более 700 артистов собрал конкурс национального танца «Танцуй, Ставрополье!»
Фестиваль жестового пения «Поющая тишина» состоялся в Георгиевске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!