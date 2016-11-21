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21 ноября 2016 г.

13-й пресс-тур в Республику Беларусь состоялся для российских журналистов

Тринадцатый пресс-тур, организованный для российских журналистов Посольством Республики Беларусь и Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) прошел с 14 по 18 ноября. В нем приняли участие 98 представителей региональных и федеральных изданий, теле- и радиокомпаний, блогеров. Среди них и журналист «Ставропольской правды» Валентина Лезвина.

Начался пресс-тур в Посольстве Республики Беларусь в Москве, прошел по городам и предприятиям Могилевской области, а завершился пресс-конференцией Президента Беларуси Александра Лукашенко, который почти шесть часов общался с российскими журналистами, которые задали за это время 34 вопроса. Пресс-конференция прошла в формате доверительного диалога, к которому глава государства призвал в начале встречи.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161121/13y_presstur_v_respubliku_belarus_sostoyalsya_dlya_rossiyskikh_z_98149.html
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13-й пресс-тур в Республику Беларусь состоялся для российских журналистов
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