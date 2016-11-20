В Кисловодске начато строительство православного храма Святой Нины

В Кисловодске отслужили торжественный молебен, освятили крест и заложили камень в основание храма Святой Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Инициативу кисловодской городской национально-культурной автономии «Иверия» благословил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, и поддержали власти города-курорта. На торжественном богослужении присутствовали глава Кисловодска Александр Курбатов и председатель городской Думы Любовь Волошина. С их одобрения под храм отвели одно из самых возвышенных мест в городе, известное старожилам как Артиллерийская горка. С нее – центр города как на ладони. Соответственно, и снизу храмом можно будет любоваться отовсюду. Масштабы котлована не оставляют сомнений, что это будет величественное сооружение – достойное вклада Святой Нины в распространение христианства на Кавказе.

Как рассказали представители грузинской общины Кисловодска, в начале четвертого века группа монахинь отправилась с Ближнего Востока на Кавказ проповедовать христианство. Где-то к ним прислушивались, где-то встречали враждебно. Дошло до того, что монахинь убили. Спаслась только 12-летняя Нина. Естественно, девочка испугалась, растерялась. Но в пору тяжелейших испытаний ей было видение – Святой велел идти дальше вглубь Кавказа и продолжать проповедовать христианство. Так Нина оказалась в Иверии. Там она срезала две виноградных лозы, связала их в виде креста прядью своих волос и стала от села к селу, от города к городу нести свет веры Христовой. Много претерпела гонений от язычников, но духом не пала. Слава о стойкой монахине дошла до царского двора. Когда Нина молитвой исцелила царицу от тяжкого недуга, тогдашний властитель Иверии сам уверовал в Христа и велел крестить своих подданных. Случилось это еще до крещения римского императора Константина.

Просветительницу Нину чтят не только в Грузии, а и во всем христианском мире. Вот и в Кисловодске торжественное богослужение вел протоиерей Иоанн Знаменский – настоятель Свято-Никольского собора Русской Православной церкви. И рядом с православным батюшками стояли священнослужители Армянской Апостольской церкви.

Уже в ближайшее время на освященном месте начнут возводить храм и культурно-просветительский центр.

http://www.stapravda.ru/20161120/v_kislovodske_nachato_stroitelstvo_pravoslavnogo_khrama_svyatoy__98139.html