Памятник погибшим на службе бойцам ВВ и МВД открыли в Ессентуках

В Парке Победы Ессентуков прошел торжественный митинг, посвященный открытию памятника с именами погибших бойцов спецподразделений. Среди них есть и имя Героя России, полицейского из Дагестана Магомеда Нурбагандова, который под дулом пистолета бандитов призвал коллег-полицейских продолжать работать.

Со словами благодарности женам и матерям погибших, скорби о безвременной утрате выступили начальник Главного Управления МВД по СКФО Сергей Бачурин, заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина, депутат Думы СК Сергей Шевелев, генерал-майор в отставке Владимир Падалка.

– Это знаковое событие для нашего города. Мы должны четко осознавать, какой ценой достались нам мир и спокойствие, – отметил глава города Ессентуки Александр Некристов.

Участники митинга возложили к памятнику венки и красные гвоздики.

http://www.stapravda.ru/20161119/pamyatnik_pogibshim_na_sluzhbe_boytsam_vv_i_mvd_otkryli_v_essent_98138.html