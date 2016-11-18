Выставка художницы Елены Заремба открыта в Пятигорском музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова

В Пятигорском Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова открылась персональная выставка художницы Елены Заремба, преподавателя детской художественной школы города Пятигорска. Она активная участница художественных выставок. В 2014 году графика Елены Заремба была представлена в Государственном музее им. А.С. Пушкина в Москве на выставке, посвященной 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура родного города — главные жанры ее творчества. "Беседка Эолова арфа", "Грот Лермонтова", "Ресторация", "Лермонтовская галерея" – в этих сюжетах запечатлена сама история.

http://www.stapravda.ru/20161118/vystavka_khudozhnitsy_eleny_zaremba_otkryta_v_pyatigorskom_muzee_98112.html