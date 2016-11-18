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18 ноября 2016 г.

Вор-ниндзя украл в гостинице Невинномысска куртку и два мобильника

Ниндзя

Вор, обладающий способностями ниндзи, задержан в Невинномысске. До этого злоумышленник смог совершенно незамеченным пробраться в одну из гостиниц города. Там незваный визитер, опять же, незаметно для всех, бесшумно пробрался в номер, в котором жил постоялец из села Красногвардейское. Селянин мирно спал в своей кровати. Решив его не будить, любитель чужого добра умыкнул из комнаты куртку, два мобильных телефона и был таков.

Вот только против полицейских чары доморощенного ниндзи были бессильны. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, сотрудники угрозыска оперативно «вычислили» и задержали вора. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города химиков.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Судя по всему, о своих ниндзевских подвигах злоумышленник вскоре будет рассказывать в месте, именуемом исправительная колония.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161118/vornindzya_ukral_v_gostinitse_nevinnomysska_kurtku_i_dva_mobilni_98087.html
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