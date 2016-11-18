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18 ноября 2016 г.

Вероника Серикова из Ставрополя признана лучшей студенткой 2016 в номинации «Спортсмен года»

Как уже сообщала «СП», в Международный день студентов в Ставрополе прошло торжественное закрытие III Общероссийского форума «Россия студенческая» и финал национальной российской премии «Студент года-2016». Среди боровшихся за победу в 13 номинациях около 200 претендентов единственной представительницей аграрного вуза была студентка четвертого курса экономического факультета Вероника Серикова, ставшая лауреатом в номинации «Спортсмен года».

Кроме отличной учебы девушка успевала заниматься научной деятельностью и волонтерством, но спорт при этом оставался для нее особым миром, ведь выросла Вероника в семье известных ставропольских волейболистов. Кроме того, что она является мастером спорта России по художественной гимнастике, Вероника уже и сама успешно тренирует маленьких гимнасток.

Уходящий год стал для Вероники Сериковой особенно удачным: ранее ей удалось завоевать национальную молодежную общественную награду «Будущее России» (в номинации «Лучший молодой спортсмен»), а еще стать кавалером ордена «Лучший молодой гражданин России»!

На вопрос, в чем секрет ее успехов, студентка, спортсменка и просто красавица Вероника Серикова отвечает, что никакого секрета и нет. Нужно просто работать, и тогда вы обязательно достигнете своей цели.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161118/veronika_serikova_iz_stavropolya_priznana_luchshey_studentkoy_20_98119.html
Фотография к статье Вероника Серикова из Ставрополя признана лучшей студенткой 2016 в номинации «Спортсмен года»
Вероника Серикова из Ставрополя стала лауреатом премии «Студент года-2016» в номинации «Спортсмен года»
Вероника Серикова из Ставрополя стала лауреатом премии «Студент года-2016» в номинации «Спортсмен года»
Фото: asorf.ru
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