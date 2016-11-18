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18 ноября 2016 г.

В выходные на Ставрополье будет морозно и ветрено

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в предстоящие выходные на территории края будет морозно и ветрено.

19 ноября днем температура воздуха составит -2…+3 градуса, ночью -3…-8 градусов, ветер 13-15 м/с.

20 ноября ветер усилится до 21-23 м/с, ночью температура опустится до -2…-7 градусов, днем прогреется до -1…+4 градусов.

Осадки не прогнозируются. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. МЧС края предупреждает о том, что на территории Ставрополья существует вероятность возникновения локальных происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта и систем жизнеобеспечения.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161118/v_vykhodnye_na_stavropole_budet_morozno_i_vetreno_98129.html
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