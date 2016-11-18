В Ставрополе состоялся хоккейный турнир на кубок главы Ленинского района

Хоккей в Ставрополе / «Ставропольская правда» от 18 ноября 2016 г.

Ставший традиционным турнир по хоккею на кубок главы администрации Ленинского района Ставрополя прошел на базе спортивного комплекса «Виктория». Современный каток, новейшее ледовое покрытие и удобные места для зрителей – все было подготовлено для проведения соревнований. За главную победу по системе групповых игр боролись четыре городские команды: «Виктория», «Армейцы, «Снеговик» и «Динамит». В итоге со счетом 6:1 в финале заслуженное «золото» и переходящий кубок забрала команда «Виктория».

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161118/v_stavropole_sostoyalsya_khokkeynyy_turnir_na_kubok_glavy_lenins_98090.html