Хоккей в Ставрополе / «Ставропольская правда» от 18 ноября 2016 г.
В Ставрополе состоялся хоккейный турнир на кубок главы Ленинского района
Ставший традиционным турнир по хоккею на кубок главы администрации Ленинского района Ставрополя прошел на базе спортивного комплекса «Виктория». Современный каток, новейшее ледовое покрытие и удобные места для зрителей – все было подготовлено для проведения соревнований. За главную победу по системе групповых игр боролись четыре городские команды: «Виктория», «Армейцы, «Снеговик» и «Динамит». В итоге со счетом 6:1 в финале заслуженное «золото» и переходящий кубок забрала команда «Виктория».
А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161118/v_stavropole_sostoyalsya_khokkeynyy_turnir_na_kubok_glavy_lenins_98090.html
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