В Ставрополе проводится операция «Дети и дорога»

С начала ноября на территории края зарегистрировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 6 детей получили травмы различной степени тяжести. В четырех ДТП получили ранения четверо детей – пассажиров, в двух ДТП с участием детей-пассажиров, виновниками ДТП стали непосредственно родители – водители, нарушившие Правила дорожного движения.

В двух других случаях ДТП получили травмы два несовершеннолетних пешехода, в 1 ДТП наезд на ребёнка был совершён непосредственно на пешеходном переходе, в другом ДТП, несовершеннолетний получил травмы по своей неосторожности.

В целях устранения причин и условий совершения ДТП с участием несовершеннолетних, в период с 17 по 22 ноября на территории Ставрополя проводятся профилактические мероприятия «Дети и дорога», в ходе которых будет проведена информационно – разъяснительная работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях и предприятиях всех форм собственности, сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по Ставрополю.

http://www.stapravda.ru/20161118/v_stavropole_provoditsya_operatsiya_deti_i_doroga_98134.html