В Ставрополе почтили память погибших в теракте в дагестанском Каспийске
Двадцать лет назад в дагестанском городе Каспийске террористы взорвали многоэтажный дом, где проживали семьи пограничников. Из-под обломков было извлечено больше ста человек. Шестьдесят восемь человек погибли. 16 ноября в краевом центре прошел День памяти жертв каспийской трагедии. В митинге приняли участие ветераны пограничной службы, родственники погибших, воспитанники кадетской школы им. генерала Ермолова, курсанты Ставропольского филиала Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В почетный караул встали юные кадеты, память погибших почтили минутой молчания, после чего к могилам возложили цветы.