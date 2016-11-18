В Ставрополе почтили память погибших в теракте в дагестанском Каспийске

Память о каспийской трагедии / «Ставропольская правда» от 18 ноября 2016 г.

Двадцать лет назад в дагестанском городе Каспийске террористы взорвали многоэтажный дом, где проживали семьи пограничников. Из-под обломков было извлечено больше ста человек. Шестьдесят восемь человек погибли. 16 ноября в краевом центре прошел День памяти жертв каспийской трагедии. В митинге приняли участие ветераны пограничной службы, родственники погибших, воспитанники кадетской школы им. генерала Ермолова, курсанты Ставропольского филиала Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В почетный караул встали юные кадеты, память погибших почтили минутой молчания, после чего к могилам возложили цветы.

Полковник пограничной службы в отставке А. Лесных

http://www.stapravda.ru/20161118/v_stavropole_pochtili_pamyat_pogibshikh_v_terakte_v_dagestanskom_98091.html