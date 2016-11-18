18 ноября в Сочи начал работу II Всемирный зерновой форум. В его работе принимает участие и делегация Ставрополья во главе с министром сельского хозяйства Владимиром Ситниковым. Наш край входит в тройку лидеров по зернопроизводству, обеспечивая девять процентов российского объема. Ставропольская пшеница востребована в Азербайджане, Египте, Иране, Марокко, Турции, Саудовской Аравии, Бангладеше. Мы готовы активно сотрудничать с партнерами из других государств и наращивать объемы производства зерна, подчеркнул на форуме Владимир Ситников. Реализация крупного инвестпроекта в Буденновском районе позволит региону увеличить объемы поставок на экспорт в страны Прикаспийского региона по железной дороге с 2018 года, а также обеспечит выход на Махачкалинский морской торговый порт, который в ближайшее время станет одним из основных каналов экспорта зерна на Юге России.

http://www.stapravda.ru/20161118/v_sochi_nachal_rabotu_ii_vsemirnyy_zernovoy_forum_98092.html