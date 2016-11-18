В сгоревшем автобусе в Ставрополе пострадал водитель

Вечером 17 ноября на Старомарьевском шоссе в Ставрополе загорелся автобус ПАЗ. Автобус следовал в гараж, уточнили в пресс-службе МЧС края.

В автобусе находились три человека, включая водителя. В результате огнем существенно поврежден транспорт. Пострадал водитель, он находится на амбулаторном лечении. Причина пожара, ущерб и виновное лицо устанавливаются.

http://www.stapravda.ru/20161118/v_sgorevshem_avtobuse_v_stavropole_postradal_voditel_98103.html