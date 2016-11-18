В Невинномысске во время ремонтных работ погиб кровельщик

В Невинномысске в отношении кровельщика возбуждено уголовное дело, его подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным следствия, подозреваемый допустил к работам по ремонту крыши двух своих родственников. При этом он не обеспечил их спецодеждой, касками, не провел инструктаж по охране труда. Мужчины, находясь на строительных лесах на высоте шесть метров, упали вниз, когда оборвался страховочный трос. В результате происшествия один из мужчин получил тяжкие телесные повреждения, другой через несколько дней скончался в больнице, сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161118/v_nevinnomysske_vo_vremya_remontnykh_rabot_pogib_krovelschik_98128.html