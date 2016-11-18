В Невинномысске прошла военно-спортивная игра «Штурм», главным организатором которой выступил Дворец детского творчества. В игре приняли участие 14 команд образовательных организаций. «Штурм» – один из этапов проекта «Я – патриот!», получившего признание и денежный грант на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук».

Как рассказали в администрации Невинномысска, юнармейская игра включала в себя несколько этапов: «Знатоки истории», «Метание гранат в окоп», «Стрельба по кубикам», «Азимут», «Военная топография», «Медицинская помощь и транспортировка раненого» и другие.

Первое место по итогам «Штурма» заняли ученики средней школы № 8 имени Героя Советского Союза Тимофея Подгорного. Победители, а также призеры получили грамоты и кубки.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161118/v_nevinnomysske_proshla_voennosportivnaya_igra_shturm_98084.html