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18 ноября 2016 г.

В Невинномысске прошла военно-спортивная игра «Штурм»

В Невинномысске прошла военно-спортивная игра «Штурм», главным организатором которой выступил Дворец детского творчества. В игре приняли участие 14 команд образовательных организаций. «Штурм» – один из этапов проекта «Я – патриот!», получившего признание и денежный грант на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук».

Как рассказали в администрации Невинномысска, юнармейская игра включала в себя несколько этапов: «Знатоки истории», «Метание гранат в окоп», «Стрельба по кубикам», «Азимут», «Военная топография», «Медицинская помощь и транспортировка раненого» и другие.

Первое место по итогам «Штурма» заняли ученики средней школы № 8 имени Героя Советского Союза Тимофея Подгорного. Победители, а также призеры получили грамоты и кубки.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161118/v_nevinnomysske_proshla_voennosportivnaya_igra_shturm_98084.html
Фотография к статье В Невинномысске прошла военно-спортивная игра «Штурм»
Прошедшая в Невинномысске военно-спортивная игра «Штурм» включала в себя несколько этапов
Прошедшая в Невинномысске военно-спортивная игра «Штурм» включала в себя несколько этапов
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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