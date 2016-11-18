В конкурсе «Моя законотворческая инициатива» победила школьница из села Правокумского

Школьница из Левокумского района Екатерина Ляшова стала победительницей заочного тура XI Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива», организованного по инициативе Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Общероссийской общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». Работа Кати получила высокую оценку, поэтому девушку пригласили принять участие в осенней сессии Всероссийского молодежного форума.

Проходил он в середине октября в детском доме отдыха «Непецино» Московской области при Управлении делами Президента РФ. Защитив свою работу в номинации «социальная политика», школьница была награждена именным дипломом первой степени!

Кстати, в родной школе села Правокумского очередной победе десятиклассницы особенно не удивились, ведь девушка – активистка в самом широком смысле этого слова: успешно участвует в творческих конкурсах, различных молодежных мероприятиях. И как человек деятельный, инициативный за время учебы была награждена путевками во всероссийские детские центры «Орленок» и «Артек». Катин принцип – нельзя сидеть сложа руки! Она всегда находится в гуще интересных событий. Да и сама в составе школьного волонтерского отряда «Эхо» зачастую организует полезные дела. Так, например, девушка наряду с социальной службой взялась опекать семью, в которой четверо детей остались без внимания и родителей. И настолько прониклась сложной жизненной ситуацией брошенных малышей, что написала работу «Организация социально-правовой защиты детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию в современной России». Помогала ей учитель Ольга Николаевна Супраненок.

Катя предложила возродить такую систему «исправления родителей», как ЛТП. Лечебно-трудовые профилактории существовали когда-то в Советском Союзе и, по мнению девушки, сегодня могли бы стать не только определенной мерой наказания для нерадивых пап и мам, но и способствовать тому, чтобы на содержание их детей в принудительном порядке в качестве алиментов отчислялись заработанные ими деньги.

Работа Екатерины Ляшовой вошла в сборник тезисов, который будет представлен для рассмотрения в Госдуму РФ.

Катя говорит, что всерьез задуматься о трудных судьбах брошенных детей ее подтолкнула и прошлогодняя поездка в Москву: будучи на экскурсии, она осматривала достопримечательности столицы и до глубины души была потрясена инсталляцией «Памятник пропавшим детям» на Крымском Валу. Создана она по инициативе добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и представляет собой четырехметровые песочные часы, внутри которых находится фигура маленькой девочки. Рядом с часами расположена стена с объявлениями о пропаже тех, кого волонтеры «Лизы Алерт» искали, но не успели найти. На другой ее стороне объявления о тех, кто ждет помощи прямо сейчас.

– Я была в шоке: такой живой кажется плачущая девочка внутри стеклянного купола… Это прямое обращение к обществу, что нельзя оставаться равнодушным, когда дети в беде, – делилась моя героиня.

Так же горячо Катя защищала и свою работу в Непецино: среди оппонентов были студенты, аспиранты, доктора наук, опытные юристы. И вопросы они задавали серьезные. Девушка достойно выдержала испытание, причем дважды: сначала ее работу отобрали из тысячи представленных на заочный этап конкурса, а затем уже признали одной из лучших среди 400 участников очного тура. В итоге Катя Ляшова оказалась среди 30 его лауреатов.

Кстати, девушка поделилась и своей главной мечтой: она хочет стать кардиохирургом, как ее кумир Лео Бокерия, не жалеющий ни сил, ни времени для спасения людей.

http://www.stapravda.ru/20161118/v_konkurse_moya_zakonotvorcheskaya_initsiativa_pobedila_shkolnit_98074.html