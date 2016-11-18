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18 ноября 2016 г.

Ставропольский спортсмен выиграл Кубок губернатора Кубани по вольной борьбе

Муслим Караев (тренер Руслан Караев) стал обладателем Кубка губернатора Кубани в весовой категории до 70 килограммов.

В Краснодаре прошел всероссийский мастерский турнир на Кубок губернатора Кубани по вольной борьбе. Ставрополье на нем представляли два борца вольного стиля из краевой СШОР по спортивной борьбе Муслим Караев и Хасан Зитляужев.

Муслим Караев (тренер Руслан Караев) стал обладателем Кубка губернатора Кубани в весовой категории до 70 килограммов.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161118/stavropolskiy_sportsmen_vyigral_kubok_gubernatora_kubani_po_voln_98117.html
Фотография к статье Ставропольский спортсмен выиграл Кубок губернатора Кубани по вольной борьбе
Муслим Караев (тренер Руслан Караев) стал обладателем Кубка губернатора Кубани в весовой категории до 70 килограммов.
Муслим Караев (тренер Руслан Караев) стал обладателем Кубка губернатора Кубани в весовой категории до 70 килограммов.
фото: www.minsport.ru
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