Ставропольский спортсмен выиграл Кубок губернатора Кубани по вольной борьбе

В Краснодаре прошел всероссийский мастерский турнир на Кубок губернатора Кубани по вольной борьбе. Ставрополье на нем представляли два борца вольного стиля из краевой СШОР по спортивной борьбе Муслим Караев и Хасан Зитляужев.

Муслим Караев (тренер Руслан Караев) стал обладателем Кубка губернатора Кубани в весовой категории до 70 килограммов.

http://www.stapravda.ru/20161118/stavropolskiy_sportsmen_vyigral_kubok_gubernatora_kubani_po_voln_98117.html