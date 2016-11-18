Фотография к статье Ставропольский спортсмен выиграл Кубок губернатора Кубани по вольной борьбе
Ставропольский спортсмен выиграл Кубок губернатора Кубани по вольной борьбе
В Краснодаре прошел всероссийский мастерский турнир на Кубок губернатора Кубани по вольной борьбе. Ставрополье на нем представляли два борца вольного стиля из краевой СШОР по спортивной борьбе Муслим Караев и Хасан Зитляужев.
Муслим Караев (тренер Руслан Караев) стал обладателем Кубка губернатора Кубани в весовой категории до 70 килограммов.
http://www.stapravda.ru/20161118/stavropolskiy_sportsmen_vyigral_kubok_gubernatora_kubani_po_voln_98117.html
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фото: www.minsport.ru