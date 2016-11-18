Ставропольский «Динамо-Виктор» проиграл гандболистам Санкт-Петербурга на выезде

Выступающие в мужской суперлиге чемпионата России гандболисты ставропольской команды «Динамо-Виктор» уступили в девятом туре в Санкт-Петербурге одному из лидеров нынешнего турнира соперникам из местной команды «Университет-Нева» со счетом 23:29. Это второе поражение кряду воспитанников заслуженного тренера России Виктора Лаврова и Сергея Кленова в успешно в целом складывающемся для ставропольцев сезоне.

При пяти победах и четырех поражениях «викторианцы» идут шестыми в турнире из 12-ти коллективов. В очередном туре 25 ноября в гости к ним в Невинномысск приедет идущая седьмой команда волгоградского «Каустика».

http://www.stapravda.ru/20161118/stavropolskiy_dinamoviktor_proigral_gandbolistam_sanktpeterburga_98118.html