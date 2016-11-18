Ставропольские кукольники готовят к 80-летию театра новые сюрпризы

Ставропольский краевой театр кукол отмечает 80-летие.

Большую дату отмечает самый юный по духу театр Ставрополья – краевой Театр кукол: восемь десятилетий – весьма солидный творческий путь.

Не одно поколение замечательных актеров, режиссеров, мастеров-кукольников, художников, декораторов неустанно трудятся на весьма ответственном участке культуры. Именно так, ведь если, по известному выражению, для детей нужно писать книги лучше, чем для взрослых, то и к спектаклям это относится не в меньшей мере.

Вот этим правилом да еще бесконечной преданностью театру живет коллектив, на трудах которого выросло уже несколько поколений юных зрителей. При этом стоит заметить: с момента основания в 1936 году до настоящего времени у театра не было своего полноценного стационарного помещения: спектакли шли и продолжают идти в домах культуры, школах и детских садах Ставрополя и края. Среди первых постановок были ставшие теперь историей спектакли «Каштанка», «Иван-царевич», «Веселый портняжка», «Сказка о мертвой царевне», «Терем-теремок»... Эти названия, по-моему, красноречиво говорят о том, какое направление было выбрано изначально. Сегодня в репертуаре несколько десятков постановок, причем большая часть находится в активно представляемой публике обойме.

В конце 2012 года театр получил прописку на пятом этаже Дворца культуры и спорта Ставрополя, здесь же в 2015-м удалось даже открыть малый зрительный зал на 90 мест, пользующийся огромной популярностью у ставропольских пап и мам – родителей юных театралов. По выходным дням здесь проходит по два спектакля, но и их явно недостаточно, поскольку невозможно вместить всех желающих. Тесновато детворе и в приспособленном вестибюле, где особо не побегаешь, хотя наши замечательные кукольники умудряются и здесь затеять веселые игры с ребятней в предвкушении главного действа. Ну а основная работа со зрителем по-прежнему на выезде. Слава богу, есть свой транспорт, вот только реквизиту достается в постоянных путешествиях... Но кукольники по своей давней традиции упрямо отказываются жаловаться на жизнь. Поразительно и достойно восхищения! Театр не просто занят активным творчеством для своего зрителя, но еще и самозабвенно ведет благотворительную работу, показывая бесплатно спектакли как минимум дважды в месяц в своем зале, а также в спортивных детских школах, онкологическом центре, детских домах.

Лучше стало жить коллективу в предоставленном пространстве? Тут никаких сомнений: конечно, комфортнее, конечно, условия несравненно более человеческие. И репетиционный зал нормальный, и костюмерная, и гримерки, и все иные служебные помещения. Но где-то там, на расстоянии нескольких городских кварталов, по-прежнему ждет своего часа старинный исторический особняк с забитыми окнами. Дождется ли он десятилетиями намечаемой реставрации? Как говорит директор театра Александр Безгин, остается надежда на то, что с улучшением общей экономической ситуации в стране будет наконец решен и вопрос о собственном театральном доме. А пока что надо быть реалистами.

Еще поражает, что при всех известных трудностях и туманной перспективе в коллектив постоянно приходит работать молодежь. Часть отсеивается, конечно, но все равно театр сохраняется именно благодаря кадровой подпитке. Сегодня в труппе 19 человек – весьма приличный актерский состав. Учатся новички в основном здесь же, на рабочем месте, перенимая азы и секреты мастерства у старшего поколения, именно так успешно вошли в профессию Павел Руденко, Надежда Дробышева, Валентина Задова... В когорте «свежей крови» театра есть и молодежь с дипломами вузов и колледжей – Валерий Якушенко, Наталья и Роман Кузнецовы... Все они вчерашние дети, которые раз и навсегда полюбили театр. Здесь их берут под свое надежное крыло ветераны сцены: завлит Ирина Темниханова, завтруппой Светлана Гниденко, заслуженная артистка России Татьяна Стукачева, Владимир Грищенко, Елена и Алексей Куликовы...

– Стараемся поддержать талантливых ребят, устраиваем интересные творческие семинары, смотры, приглашаем на мастер-классы, не так давно, например, целую неделю работал с нами педагог из Санкт-Петербурга, поразительный профессионал, – рассказывает А. Безгин. – После этого такой подъем ощущается в коллективе, у людей глаза начинают буквально гореть!

Еще одна свежая струя – выезды за пределы края. Нынче группа ставропольских кукольников побывала в Астрахани. По договоренности с тамошними коллегами вывозили «Принцессу Крапинку», очень яркий, красочный спектакль. Естественно, получили огромный и полезный опыт общения, показав себя и посмотрев, как работают другие. И поняли, что творческий уровень Ставропольского театра кукол весьма приличный. При этом в коллективе есть четкое понимание: нужно жить в духе времени, осваивать новые направления, новые формы работы с публикой, вплоть до индивидуальных праздников, например детских дней рождения, специальных тематических акций и игровых программ в детсадах. Кстати, кукольники умеют это делать мастерски, стоит лишь увидеть их искрометные интермедии на разного рода капустниках...

А сколько интересного открывается на организуемых театром конкурсах детских рисунков! Казалось бы, дополнительная нагрузка, лишние хлопоты. Вовсе нет. Еще один канал связи со зрителем, позволяющий расширить аудиторию театра. И одновременно создающий совершенно особое настроение, особую атмосферу. Не случайно же вернулся в коллектив после некоторого отсутствия его новый-старый главный режиссер Григорий Гольд-ман, в эти дни завершающий постановку «Золушки». Говорят, будет принципиально новый спектакль, с очень современным взглядом.

Не успокаиваться на достигнутом заставляет и наблюдаемая сегодня конкуренция в театрально-кукольном деле. Речь о заезжих «театрах» с одним актером и одним водителем-техником, гастролирующих по краю с минимальным походным реквизитом. Ребята кочуют по селам, зарабатывая денежку, при этом никак, по сути, не воспитывая и ни за что не отвечая. Между тем воспитательную функцию детского театра отменить нельзя!

– Мы хорошо понимаем: в репертуаре сейчас не хватает интересных современных спектаклей, – сетует директор. – Старые постановки постепенно утрачивают свою актуальность. А время-то идет, меняется. И, глядишь, хороший, добрый спектакль постепенно начинает терять свое очарование и свежесть... Это тоже подстегивает к развитию. При планировании работы такие задачи обсуждаем регулярно. Остро встал вопрос со спектаклями малых форм. Детсады с их малыми сценами физически не позволяют вместить целый ряд наших спектаклей. Потому и хотим сделать несколько новых работ, рассчитанных на небольшой мобильный актерский состав с компактными – но качественными! – декорациями. Но и полноценные наши постановки есть где показать, делаем более ста выездов в год, в том числе на большие сцены в городах и районах всего Ставрополья...

Реализовать желаемое актерам и режиссерам невозможно без надежного производственного тыла. И он у театра замечательный. Здесь каждый сотрудник по-своему уникален. Заведующий художественно-постановочными мастерскими Сергей Жуков – личность в театральном мире легендарная, потому как профессионал от бога. Впрочем, как и увлеченные своим делом художник Ирина Уткина, декораторы-бутафоры Вера Воронина и Елена Будко, молодой, подающий большие надежды конструктор кукол Тимур Хайретдинов. Им по силам любые задачи. Даже с учетом не самых лучших, мягко говоря, условий работы и не на самом новом оборудовании. Правда, скоро запустят токарный и дерево-обрабатывающий станки, а надо бы и видавшие виды фрезерный, точильный обновить... Хочется осваивать новые технологии, новые материалы, хочется учиться, а все это требует средств. Кстати, силами сотрудников мастерских театра можно было бы вести так нужные детворе технические кружки, спрос на которые сегодня огромен... Задумок, хороших и разных, много, а вот возможностей пока маловато.

Мы застали технарей театра за кропотливой работой над завершением той самой «Золушки». Тысячи мелочей надо успеть сделать, ничего не забыть. А вообще, для каждого спектакля все делается заново – куклы, декорации, костюмы актеров. Например, такой часто встречающийся в сказках персонаж, как Волк, из одного спектакля совсем не годится для другого, там свой волк – со своим характером, своими чертами и задачами... Словом, и производство театральное – процесс, несомненно, творческий, требующий и мастерства, и вдохновения.

http://www.stapravda.ru/20161118/stavropolskie_kukolniki_gotovyat_k_80letiyu_teatra_novye_syurpri_98058.html