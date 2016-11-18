Спасатели помогают автомобилистам на заснеженных ставропольских дорогах

Снег на Ставрополье усложнил жизнь автомобилистов. Пожарные и спасатели ПАСС СК курсируют по обледенелым трассам, помогая легковым и грузовым машинам.

17 ноября, когда на край обрушился сильный снегопад, в Изобильненском районе помощь спасателей понадобилась рейсовому автобусу, следовавшему в станицу Филимоновская. Автобус с пассажирами не смог подняться по скользкой дороге. Транспорт вынесло на обочину. На подмогу замерзающим людям прибыли пожарные ПЧ №59 ПАСС СК поселка Солнечнодольск. Зацепив автобус лебедкой пожарного «Урала», его вытянули на дорожное полотно.

Пожарные Георгиевского, Красногвардейского и Андроповского районов так же не оставили автомобилистов и пассажиров без помощи. Дежурили спасатели и на трассе Дивное – Арзгир, так как плохая видимость и гололед сделали этот участок дороги опасным. В этих районах даже грузовики не выдержали ледяного препятствия, слетая на обочину, перегораживая встречную полосу.

http://www.stapravda.ru/20161118/spasateli_pomogayut_avtomobilistam_na_zasnezhennykh_stavropolski_98135.html