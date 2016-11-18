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18 ноября 2016 г.

«Серебро» турнира по вольной борьбе ставропольчанка Кристина Михнева привезла из Башкирии

Ставропольская спортсменка Кристина Михнева выиграла «серебро» Всероссийского турнира по вольной борьбе в Салавате

В городе Салавате (Башкирия) прошли IV Всероссийские соревнования по спортивной (вольной) борьбе среди девушек до 20 лет на призы Фонда имени Ивана Ярыгина.

Воспитанница Артема Хлопова из краевой СШОР по спортивной борьбе Кристина Михнева стала серебряным призером состязаний в весовой категории до 63 килограммов.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161118/serebro_turnira_po_volnoy_borbe_stavropolchanka_kristina_mikhnev_98116.html
Фотография к статье «Серебро» турнира по вольной борьбе ставропольчанка Кристина Михнева привезла из Башкирии
Ставропольская спортсменка Кристина Михнева выиграла «серебро» Всероссийского турнира по вольной борьбе в Салавате
Ставропольская спортсменка Кристина Михнева выиграла «серебро» Всероссийского турнира по вольной борьбе в Салавате
фото: www.minsport.ru
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