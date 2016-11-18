«Серебро» турнира по вольной борьбе ставропольчанка Кристина Михнева привезла из Башкирии

В городе Салавате (Башкирия) прошли IV Всероссийские соревнования по спортивной (вольной) борьбе среди девушек до 20 лет на призы Фонда имени Ивана Ярыгина.

Воспитанница Артема Хлопова из краевой СШОР по спортивной борьбе Кристина Михнева стала серебряным призером состязаний в весовой категории до 63 килограммов.

http://www.stapravda.ru/20161118/serebro_turnira_po_volnoy_borbe_stavropolchanka_kristina_mikhnev_98116.html