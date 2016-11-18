С начала года на Ставрополье раскрыто 15 тысяч преступлений

Под председательством начальника Главного управления МВД России по краю А. Олдака состоялось заседание коллегии главка. Сообщалось, что с начала года органами внутренних дел региона раскрыто 15 тысяч преступлений. Следствием и дознанием в суд с обвинительным заключением направлено более 11 тысяч уголовных дел. Задержано более девятисот лиц, разыскиваемых органами предварительного расследования и суда. Полиция обеспечила охрану общественного порядка и безопасности при проведении почти 13 тысяч массовых мероприятий в регионе.

С начала года из незаконного оборота изъято более 300 килограммов наркотических средств. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено свыше 560 тысяч водителей транспортных средств, в том числе более 3,5 тысячи за управление в состоянии опьянения и более 6,5 тысячи за отказ от прохождения медосвидетельствования.

По ряду показателей наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений: это разбойные нападения, грабежи и кражи, факты неправомерного завладения транспортным средством и причинения тяжкого вреда здоровью.

– Необходимо принимать меры, качественно воздействующие на оперативную обстановку, усилить антитеррористическую защищенность в крае, особенно перед предстоящими новогодними праздниками. Проводить точечные рейдовые и профилактические мероприятия, эффективно влияющие на пресечение преступлений и правонарушений, – отметил А. Олдак.

А. ФРОЛОВ , по сообщению пресс-службы ГУ МВД по краю

http://www.stapravda.ru/20161118/s_nachala_goda_na_stavropole_raskryto_15_tysyach_prestupleniy_98133.html