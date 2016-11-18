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18 ноября 2016 г.

«Ростелеком» на Ставрополье подключил по оптике коттеджный посёлок «Вилла-Нова» и жилой район «Гармония»

ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил по оптике коттеджный посёлок «Вилла-Нова» и жилой район «Гармония» в г. Михайловске Ставропольского края. Порядка 2400 домохозяйств теперь могут пользоваться высокоскоростным доступом в интернет, «Интерактивным телевидением» с возможностью просмотра более 200 каналов, в том числе с высокой четкостью изображения (HD), а также цифровой телефонией с набором дополнительных сервисов.

Для этого «Ростелеком» за счёт собственных инвестиционных средств построил оптическую сеть протяжённостью более 30 км. При подключении абонентов используется технология Р2Р (Point-to-point). Это комбинация двух технологий – PON (Passive optical network – пассивная оптическая сеть) и ETTH (Ethernet To The Home – способ постоянного подключения к интернету по протоколу Fast Ethernet), которая предусматривает создание оптоволоконной инфраструктуры от телефонной станции вплоть до абонентского устройства. С ее помощью пользователи могут получать сразу несколько телекоммуникационных услуг качественно нового уровня по одному кабелю.

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Подключение новых районов малоэтажной застройки – системный проект компании, который сейчас реализуется во многих регионах юга. Такие новостройки населяют, в основном, молодые семьи, которым важен качественный доступ в интернет, разнообразие и удобство телевизионного контента при просмотре. Поэтому мы стараемся развить телеком-инфраструктуру в таких районах одновременно с окончанием строительных работ, чтобы жильцы были на связи со дня новоселья».

Узнать техническую возможность, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, на сайте компании rt.ru.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161118/rostelekom_na_stavropole_podklyuchil_po_optike_kottedzhnyy_posel_98125.html
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