Работа над бюджетом Ставропольского края будет продолжена

Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов провел рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Председатели комитетов проинформировали о вопросах, находящихся на рассмотрении комитетов. Основным из них станет подготовка к внесению в повестку ноябрьского заседания Думы законопроекта о бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Также парламентарии планируют принять участие в ряде краевых мероприятий.

Валерий Назаренко, возглавляющий комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, отметил, что на рассмотрении находится проект программы приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края на 2017 год. При предварительном рассмотрении документа в комитете были подняты вопросы целесообразности преобразования двух государственных унитарных предприятий «Корпорация развития Ставропольского края» и «Ставрополькрайимущество» в акционерные общества. Обеспокоенность депутатов вызвала и предполагаемая приватизация акций открытого акционерного общества «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды». Эти и другие вопросы станут предметом рассмотрения в рамках заседания комитета.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый отметил, что работа над формированием казны края будущего года будет продолжена. На предстоящей неделе планируется проведение заседания комитета, в рамках которого будут обобщены и рассмотрены предложения по законопроекту, поступившие от думских комитетов и депутатов. Также пройдет заседание согласительной комиссии по рассмотрению данного вопроса. Напомним, что в состав этого органа входят представители законодательной и исполнительной власти. Уже за рамками доклада Юрий Белый поднял тему участившихся на Ставрополье случаев отключения электроэнергии, предложив коллегам остро поставить вопрос перед ответственными за энергообеспечение структурами.

Светлана Терехова, возглавляющая комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, проинформировала о находящихся на рассмотрении законопроектах, а также пригласила коллег к участию в рассмотрении вопроса о назначении членов Общественной палаты Ставропольского края.

Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачев рассказал коллегам о планах работы над законопроектами, а также проинформировал о том, что в 2017 году на федеральном уровне будет оказана серьезная поддержка сельхозкооперации. Отрадно то, что наш край также является участником этой программы.

В планах работы комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации подготовка девяти законопроектов в повестку дня предстоящего заседания Думы. Также комитет готовит круглый стол на актуальную тему «Электронные сигареты: проблемы, пути решения», который состоится на текущей неделе. Об этом сообщила председатель комитета Валентина Муравьева.

Вопросы бюджетного финансирования ряда отраслей в законопроекте о бюджете на следующий год рассмотрит комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Игоря Андрющенко.

Петр Марченко, заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям, сообщил, что на заседании комитета будут обсуждены изменения в законы, касающиеся государственной и иной службы членов казачьих обществ, а также привлечения граждан к охране общественного порядка.

Депутат Андрей Юндин рассказал коллегам о многочисленных обращениях в его адрес, связанных с экологической ситуацией в городских лесах Ставрополя. Нередко среди оставленного в общественных местах мусора попадаются бутылки и шприцы. Парламентарий предложил изучить вопрос об усилении патрулирования полицией городских лесов краевого центра. Парламентарии идею поддержали.

Продолжая экологическую тему, Дмитрий Судавцов отметил, что 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Наш край обладает уникальным особо охраняемым курортным регионом Кавказские Минеральные Воды. В этой связи первый вице-спикер выразил надежду на то, что обновленный состав одноименной депутатской группы в Думе края сумеет сделать реальные шаги на пути экологического оздоровления и сохранения природного богатства этой уникальной территории.

Дмитрий Судавцов обратил внимание коллег на то, что Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию принял решение о запуске приоритетных проектов по социальному блоку – в сферах образования и здравоохранения. Утверждены паспорта данных проектов, определены их целевые показатели, этапы работы, способы решения основных задач и финансирование. Отмечалось, что в этом направлении предстоит немало работы. Потребуется консолидация усилий всех ветвей и уровней власти, поэтому тема будет находиться на контроле у профильного комитета Думы. В рамках данного вопроса депутаты также обсудили работу на Ставрополье санитарной авиации и другие важные направления социально-экономического развития региона.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161118/rabota_nad_byudzhetom_stavropolskogo_kraya_budet_prodolzhena_98073.html