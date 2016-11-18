Поступить в магистратуру или искать работу?
Я получила долгожданный диплом бакалавра лингвистики и всерьез задумалась, поступить в магистратуру или искать работу. Поэтому решила узнать у вчерашних студентов Северо-Кавказского федерального университета, как они поступают в такой ситуации.
Получивший специальность «экология и природопользование» Олег Чернов признается, что не думает строить карьеру в данной сфере, однако о полученном образовании не жалеет.
– Я очень благодарен педагогам за знания. Учеба – важный этап в жизни, подаривший множество положительных эмоций и научивший справляться с трудностями, – делится выпускник.
Однако поступать в магистратуру Олег не планирует. Параллельно с учебой он посещал курсы профессиональной переподготовки по программе «Промышленное и гражданское строительство».
– Я думаю, что в этой сфере я буду более полезен обществу, – заключил молодой человек.
А вот Татьяна Савельева думает иначе. Она получила специальность «социальная работа» и хотела бы реализовать себя в этом направлении. Но, по словам вчерашней студентки, столкнулась с рядом сложностей:
– К сожалению, моя специальность не очень востребована. Да и заработная плата оставляет желать лучшего.
Собирается строить свою карьеру в соответствии с полученной специальностью и выпускник Вадим Свиридов:
– Моя специальность – «информационная безопасность» – не только очень востребована в нашем городе, но и интересна мне! Я доволен полученным образованием и готовлюсь к вступительным экзаменам в магистратуру.
А переводчица Дарья Волкова, которая, кстати, в совершенстве знает два языка, отдала предпочтение музыке:
– Без языков сейчас никуда! Но моя страсть – музыка.
Дарья планирует продолжить свое образование в консерватории.
Не пойдет работать по специальности и выучившаяся на преподавателя Марина Грачева, аргументируя это тем, что педагоги в наши дни не могут похвастаться высоким заработком.
– Я выбрала специальность случайно, однако со временем полюбила ее. Но работать в этой области не хочу. Планирую сменить направление деятельности, поступив в магистратуру на другую специальность, – делилась Марина.
Разные мнения выпускников сошлись на простой и вечной истине: знания никогда не бывают лишними. Как их применить — решать нужно самому.