Первый слет юнармейцев в Ставрополе

В краевом отделении ДОСААФ России прошло торжественное открытие первого слета Ставропольского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В актовом зале собрались лучшие представители военно-спортивных клубов и секций, учебных заведений Ставрополя, не единожды демонстрировавшие свои умения и навыки, в том числе в игре «Зарница». Кадетская школа имени генерала А. Ермолова краевого центра была представлена 22 будущими юнармейцами, большая часть из которых имеет спортивные разряды по стрельбе и парашютному спорту. С напутственным словом к будущим защитникам Отечества обратились представители краевых властей, ветераны и работники военкоматов. Текст присяги на общем построении было доверено зачитать вице-старшине кадетской школы Андрею Переверзеву, недавно удостоенному исключительного права надеть васильковый берет курсантов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

http://www.stapravda.ru/20161118/pervyy_slet_yunarmeytsev_v_stavropole_98107.html